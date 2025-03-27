Белый дом: Трамп продолжает доверять членам администрации, которые общались в Signal
Четверг, 27 марта 2025, 02:44
В Белом доме отвергли предположение о возможном увольнении членов администрации президента Дональда Трампа, которые фигурировали в переписке в мессенджере Signal относительно ударов по хуситам в Йемене.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 26 марта, передает "Европейская правда"
Детали: У Левитт спросили о перспективе увольнений должностных лиц, которые фигурировали в переписке в Signal.
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"Я только что говорила с президентом, и он продолжает доверять своей команде национальной безопасности", – ответила на это пресс-секретарь.
Предыстория:
- Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
- Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
- Волц взял на себя "полную ответственность" за включение редактора The Atlantic в закрытый чат, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".
- Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.
- Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".