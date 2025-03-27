Белый дом: Трамп продолжает доверять членам администрации, которые общались в Signal

В Белом доме отвергли предположение о возможном увольнении членов администрации президента Дональда Трампа, которые фигурировали в переписке в мессенджере Signal относительно ударов по хуситам в Йемене.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 26 марта, передает "Европейская правда"

Детали: У Левитт спросили о перспективе увольнений должностных лиц, которые фигурировали в переписке в Signal.

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"Я только что говорила с президентом, и он продолжает доверять своей команде национальной безопасности", – ответила на это пресс-секретарь.

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