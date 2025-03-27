Келлог: Росія не піде з окупованих територій, але де-юре вони не її
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, проте юридично вони не є частиною РФ. За його словами, це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів.
Джерело: Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News
Деталі: За словами Келлога, Росія фактично контролює всю Луганську область, але лише частково Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
"Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки?", – наголосив Келлог.
Він підкреслив, що у будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль. РФ фізично присутня на захоплених територіях і не планує їх залишати, але юридично ці землі залишаються частиною України.
Пряма мова: "І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести".
Деталі: Келлог вважає, що для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції як України, так і Росії, а також знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить обидві сторони.
Пряма мова: "Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне".
Передісторія:
- Нещодавно спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.
- Віткофф заявив, що Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією.
- "Вони російськомовні. Там відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням", – впевнений він. Тому, на його думку, "це ключове питання в конфлікті".
- У Європейській комісії після інтервʼю посланника Трампа наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслили, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.
- А у Верховній Раді зажадали усунення Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну.