Келлог: Росія не піде з окупованих територій, але де-юре вони не її

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, проте юридично вони не є частиною РФ. За його словами, це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів.

Джерело: Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News

Деталі: За словами Келлога, Росія фактично контролює всю Луганську область, але лише частково Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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"Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки?", – наголосив Келлог.

Він підкреслив, що у будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль. РФ фізично присутня на захоплених територіях і не планує їх залишати, але юридично ці землі залишаються частиною України.

Пряма мова: "І тут потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести".

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Деталі: Келлог вважає, що для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції як України, так і Росії, а також знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить обидві сторони.

Пряма мова: "Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне".

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