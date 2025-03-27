Келлог: Россия не уйдет с оккупированных территорий, но де-юре они не ее
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины, однако юридически они не являются частью РФ. По его словам, это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров.
Источник: Келлог в интервью телеканалу Fox News
Детали: По словам Келлога, Россия фактически контролирует всю Луганскую область, но лишь частично Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
"Возникает вопрос: как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?", – подчеркнул Келлог.
Он подчеркнул, что в любом варианте урегулирования войны важно различать де-факто и де-юре контроль. РФ физически присутствует на захваченных территориях и не планирует их оставлять, но юридически эти земли остаются частью Украины.
Прямая речь: "И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести".
Детали: Келлог считает, что для поиска политического решения нужно понять позиции как Украины, так и России, а также найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит обе стороны.
Прямая речь: "Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать техническим заданием. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет".
Предыстория:
- Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.
- Уиткофф заявил, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются самыми большими препятствиями для урегулирования войны, начатой Россией.
- "Они русскоязычные. Там состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят быть под российским правлением", – уверен он. Поэтому, по его мнению, "это ключевой вопрос в конфликте".
- В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.
- А в Верховной Раде потребовали отстранения Уиткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине.