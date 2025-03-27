Келлог: Россия не уйдет с оккупированных территорий, но де-юре они не ее

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины, однако юридически они не являются частью РФ. По его словам, это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров.

Источник: Келлог в интервью телеканалу Fox News

Детали: По словам Келлога, Россия фактически контролирует всю Луганскую область, но лишь частично Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

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"Возникает вопрос: как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?", – подчеркнул Келлог.

Он подчеркнул, что в любом варианте урегулирования войны важно различать де-факто и де-юре контроль. РФ физически присутствует на захваченных территориях и не планирует их оставлять, но юридически эти земли остаются частью Украины.

Прямая речь: "И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести".

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Детали: Келлог считает, что для поиска политического решения нужно понять позиции как Украины, так и России, а также найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит обе стороны.

Прямая речь: "Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать техническим заданием. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет".

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