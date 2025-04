"Нам плювати на вашу думку": Трампістка Тейлор Грін відповіла на запитання журналістки

Конгресвумен США від Республіканської партії, член комітету з національної безпеки Палати представників, а також одна із найбільш палких "трампісток" Марджорі Тейлор Грін різко відреагувала на запитання британської журналістки щодо листуванні адміністрації США в месенджері Signal. Політикиня грубо перебивала кореспондентку, заявивши, що їй "плювати" на іноземні ЗМІ і "порадила" їй "повернутися у свою країну".

Джерело: The Hill

Деталі: Інцидент стався під час пресконференції, коли британська журналістка Sky News спробувала запитати Грін про витік інформації щодо ударів США по хуситах. Конгресвумен одразу перебила її і почала з’ясовувати громадянство репортерки. Дізнавшись, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відмовилася коментувати ситуацію.

"Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися у свою країну?" – виголосила Грін.

