"Нам плювати на вашу думку": Трампістка Тейлор Грін відповіла на запитання журналістки
Конгресвумен США від Республіканської партії, член комітету з національної безпеки Палати представників, а також одна із найбільш палких "трампісток" Марджорі Тейлор Грін різко відреагувала на запитання британської журналістки щодо листуванні адміністрації США в месенджері Signal. Політикиня грубо перебивала кореспондентку, заявивши, що їй "плювати" на іноземні ЗМІ і "порадила" їй "повернутися у свою країну".
Джерело: The Hill
Деталі: Інцидент стався під час пресконференції, коли британська журналістка Sky News спробувала запитати Грін про витік інформації щодо ударів США по хуситах. Конгресвумен одразу перебила її і почала з’ясовувати громадянство репортерки. Дізнавшись, що журналістка з Великої Британії, конгресвумен відмовилася коментувати ситуацію.
"Нам плювати на вашу думку і ваші репортажі. Чому б вам не повернутися у свою країну?" – виголосила Грін.
"Should the Defense Secretary.."— Howard Mortman (@HowardMortman) March 26, 2025
Marjorie Taylor Greene: "Wait what country are you from?"
"From the UK"
"OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country. We have a major migrant problem. You should care about your own borders" pic.twitter.com/l1lYrYdEbH
Після цього кілька американських журналістів спробували повернути розмову до теми витоку інформації, однак Грін уникнула відповіді та переключилася на питання міграції. Вона також звинуватила адміністрацію Джо Байдена у "хаосі в країні" та завершила спілкування зі ЗМІ, заявивши, що їй "плювати на фейкові новини".
Передісторія:
- Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
- Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.
- Волц узяв на себе "повну відповідальність" за включення редактора The Atlantic до закритого чату, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".
- Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.
- Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".