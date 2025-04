"Нам плевать на ваше мнение": Трампистка Тейлор Грин ответила на вопрос журналистки

Конгрессвумен США от Республиканской партии, член комитета по национальной безопасности Палаты представителей, а также одна из самых ярых "трамписток" Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на вопрос британской журналистки о переписке администрации США в мессенджере Signal. Политик грубо перебивала корреспондентку, заявив, что ей "плевать" на иностранные СМИ и "посоветовала" ей "вернуться в свою страну".

Источник: The Hill

Детали: Инцидент произошел во время пресс-конференции, когда британская журналистка Sky News попыталась спросить Грин об утечке информации об ударах США по хуситам. Конгрессвумен сразу перебила ее и начала выяснять гражданство репортера. Узнав, что журналистка из Великобритании, конгрессвумен отказалась комментировать ситуацию.

"Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну?" – заявила Грин.

"Should the Defense Secretary.."

Marjorie Taylor Greene: "Wait what country are you from?"

"From the UK"

"OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country. We have a major migrant problem. You should care about your own borders" pic.twitter.com/l1lYrYdEbH