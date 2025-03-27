"Нам плевать на ваше мнение": Трампистка Тейлор Грин ответила на вопрос журналистки
Конгрессвумен США от Республиканской партии, член комитета по национальной безопасности Палаты представителей, а также одна из самых ярых "трамписток" Марджори Тейлор Грин резко отреагировала на вопрос британской журналистки о переписке администрации США в мессенджере Signal. Политик грубо перебивала корреспондентку, заявив, что ей "плевать" на иностранные СМИ и "посоветовала" ей "вернуться в свою страну".
Источник: The Hill
Детали: Инцидент произошел во время пресс-конференции, когда британская журналистка Sky News попыталась спросить Грин об утечке информации об ударах США по хуситам. Конгрессвумен сразу перебила ее и начала выяснять гражданство репортера. Узнав, что журналистка из Великобритании, конгрессвумен отказалась комментировать ситуацию.
"Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну?" – заявила Грин.
"Should the Defense Secretary.."— Howard Mortman (@HowardMortman) March 26, 2025
Marjorie Taylor Greene: "Wait what country are you from?"
"From the UK"
"OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country. We have a major migrant problem. You should care about your own borders" pic.twitter.com/l1lYrYdEbH
После этого несколько американских журналистов попытались вернуть разговор к теме утечки информации, однако Грин ушла от ответа и переключилась на вопрос миграции. Она также обвинила администрацию Джо Байдена в "хаосе в стране" и завершила общение со СМИ, заявив, что ей "плевать на фейковые новости".
Предыстория:
- Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
- Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
- Волц взял на себя "полную ответственность" за включение редактора The Atlantic в закрытый чат, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".
- Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.
- Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".