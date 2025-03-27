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ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 27 березня 2025, 07:19
ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 670 російських солдатів та 363 одиниці озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 908 890 (+1 670) осіб,
  • танків – 10 438 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 21 701 (+16) од,
  • артилерійських систем – 25 265 (+58) од,
  • РСЗВ – 1 343 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 118 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 070 (+169) од,
  • спеціальної техніки – 3 787 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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