ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів за добу
Четвер, 27 березня 2025, 07:19
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 670 російських солдатів та 363 одиниці озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 908 890 (+1 670) осіб,
- танків – 10 438 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 21 701 (+16) од,
- артилерійських систем – 25 265 (+58) од,
- РСЗВ – 1 343 (+2) од,
- засобів ППО – 1 118 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 926 (+108) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 070 (+169) од,
- спеціальної техніки – 3 787 (+1) од.
Дані уточнюються.