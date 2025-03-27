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ВСУ отминусовали 1 670 оккупантов за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 27 марта 2025, 07:19
ВСУ отминусовали 1 670 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 670 российских солдат и 363 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 908 890 (+1 670) человек,
  • танков – 10 438 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 701 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 25 265 (+58) ед,
  • РСЗО – 1 343 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 118 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 926 (+108) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 070 (+169) ед,
  • специальной техники – 3 787 (+1) ед.

Данные уточняются.

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