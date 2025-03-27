Атака на Дніпро: 3 постраждалих, понівечено підприємства, багатоповерхівки та понад 60 авто

Три людини постраждали, а також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, підприємства, освітній заклад та десятки автомобілів у внаслідок російської дронової атаки на Дніпро.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці. У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило й 2 вантажівки".

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Фото з Telegram ЛИсака

Деталі: За словами Лисака, усі пожежі, які виникли насідок атаки БпЛА, рятувальники загасили.

Фото з Telegram ЛИсака

Наразі на місцях працюють відповідні служби і комунальники.

Фото з Telegram ЛИсака

Також дронами-камікадзе та артилерією били окупанти по Нікопольському району. Цілили по райцентру, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

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Внаслідок атаки постраждала 30-річна жінка та пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктуру, АЗС, авто.



За словами Лисака, над областю збили 6 російських БпЛА.

Передісторія: