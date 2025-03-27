Атака на Днепр: 3 пострадавших, повреждены предприятия, многоэтажки и более 60 авто
Три человека пострадали, а также повреждены более 10 многоэтажек, предприятия, образовательное учреждение и десятки автомобилей в результате российской дроновой атаки на Днепр.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте. В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика".
Детали: По словам Лысака, все пожары, которые возникли в результате атаки БпЛА, спасатели потушили.
Сейчас на местах работают соответствующие службы и коммунальщики.
Также дронами-камикадзе и артиллерией били оккупанты по Никопольскому району. Целились по райцентру, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинах.
В результате атаки пострадала 30-летняя женщина и повреждены многоквартирный и частный дома, инфраструктура, АЗС, авто.
По словам Лысака, над областью сбили 6 российских БпЛА.
Предыстория:
- Вечером 26 марта российская армия атаковала Днепр беспилотниками, в результате этого произошли пожары.