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Атака на Днепр: 3 пострадавших, повреждены предприятия, многоэтажки и более 60 авто

Ирина БалачукЧетверг, 27 марта 2025, 07:52
Атака на Днепр: 3 пострадавших, повреждены предприятия, многоэтажки и более 60 авто
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Три человека пострадали, а также повреждены более 10 многоэтажек, предприятия, образовательное учреждение и десятки автомобилей в результате российской дроновой атаки на Днепр.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте. В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько – уничтожены. Зацепило и 2 грузовика". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, все пожары, которые возникли в результате атаки БпЛА, спасатели потушили. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Сейчас на местах работают соответствующие службы и коммунальщики. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Также дронами-камикадзе и артиллерией били оккупанты по Никопольскому району. Целились по райцентру, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинах.

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В результате атаки пострадала 30-летняя женщина и повреждены многоквартирный и частный дома, инфраструктура, АЗС, авто.

По словам Лысака, над областью сбили 6 российских БпЛА.

Предыстория: 

Днепрбеспилотникипожар
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