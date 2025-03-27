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Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після кібератаки

Ірина БалачукЧетвер, 27 березня 2025, 08:17
Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після кібератаки
Ілюстрація з Facebook Укрзалізниці

Вранці 27 березня Укрзалізниця повідомила, що відновила онлайн-продажі квитків після нещодавньої кібератаки, яку в компанії назвали наймасштабнішою.

Джерело: УЗ в Telegram

Дослівно Укразалізниця: "Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці".

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Деталі: На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки на 20 діб.

Також УЗ попередила про можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу.

Водночас компанія запевняє, що вокзали та каси продовжать працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки.

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УЗ подякувала пасажирам за терпіння та підтримку і запевнила, що під час кібератаки витоку жодної сенситивної інформації не допустили.

"Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських", – йдеться в повідомленні.

Передісторії:

  • 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Продаж квитків здійснювали через каси на залізничних вокзалах.
  • Повідомлялося, що ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

Укрзалізницякібербезпека
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