Укрзализныця возобновила онлайн-продажу билетов после кибератаки

Утром 27 марта Укрзализныця сообщила, что возобновила онлайн-продажи билетов после недавней кибератаки, которую в компании назвали самой масштабной.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно Укразализныця: "Сайт и приложение УЗ удалось восстановить за 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги".

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Детали: На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов на все направления на 20 суток.

Также УЗ предупредила о возможных временных технических перебоях в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.

В то же время компания уверяет, что вокзалы и кассы продолжат работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки.

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УЗ поблагодарила пассажиров за терпение и поддержку и заверила, что во время кибератаки утечки никакой сенситивной информации не допустили.

"Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего клиентских", – говорится в сообщении.

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