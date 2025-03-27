Укрзализныця возобновила онлайн-продажу билетов после кибератаки
Утром 27 марта Укрзализныця сообщила, что возобновила онлайн-продажи билетов после недавней кибератаки, которую в компании назвали самой масштабной.
Источник: УЗ в Telegram
Дословно Укразализныця: "Сайт и приложение УЗ удалось восстановить за 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги".
Детали: На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов на все направления на 20 суток.
Также УЗ предупредила о возможных временных технических перебоях в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.
В то же время компания уверяет, что вокзалы и кассы продолжат работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки.
УЗ поблагодарила пассажиров за терпение и поддержку и заверила, что во время кибератаки утечки никакой сенситивной информации не допустили.
"Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего клиентских", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- 23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной таргетированной кибератаке: восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и сейчас продолжается. Продажа билетов осуществлялась через кассы на железнодорожных вокзалах.
- Сообщалось, что ключевая система продажи билетов "Укрзализныци", на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность.