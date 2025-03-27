За минулу добу на фронті відбулося 224 боєзіткнення – Генштаб

Найчастіше росіяни атакували минулої доби Покровський, Торецький, Курський та Новопавлівський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (26 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару, застосувавши 1 ракету та 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6743 обстріли, зокрема 159 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2646 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 2 рази намагалися прорвати оборонні рубежі біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку 26 березня відбулося 4 атаки. Українські військові відбивали штурми неподалік Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак. Противник намагався прорвати оборону поблизу Копанок, Ямполівки, Новосергіївки, а також у напрямку Нового, Колодязів і Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку українські підрозділи успішно відбили 11 атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 4 рази в районах Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 20 атак поблизу Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку українські сили відбили 88 штурмів у районах Олександрополя, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Новоукраїнки, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки, а також у бік Преображенки, Покровська, Променя, Відродження та Новосергіївки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак у напрямку Розлива, Веселого, Костянтинополя та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 16 атак у районах Рівнополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупанти 9 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Малих Щербаків, Лобкового, Щербаків та в напрямку Степового.

На Придніпровському напрямку зафіксовано 2 атаки, які українські підрозділи успішно зупинили.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування ударних угруповань противника.