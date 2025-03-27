За минувшие сутки на фронте произошло 224 боестолкновения – Генштаб

Чаще всего россияне атаковали за прошедшие сутки Покровское, Торецкое, Курское и Новопавловское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (26 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетный удар, применив 1 ракету и 77 авиаударов, сбросив 116 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6743 обстрела, в том числе 159 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2646 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 2 раза пытались прорвать оборонительные рубежи у Волчанска.

На Купянском направлении 26 марта состоялось 4 атаки. Украинские военные отражали штурмы неподалеку Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении зафиксировано 14 атак. Противник пытался прорвать оборону вблизи Копанок, Ямполовки, Новосергиевки, а также в направлении Нового, Колодязов и Новомихайловки.

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На Северском направлении украинские подразделения успешно отбили 11 атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 4 раза в районах Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано 20 атак вблизи Торецка, Дачного, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении украинские силы отбили 88 штурмов в районах Александрополя, Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Новоукраинки, Котлиного, Успеновки, Новоалександровки, а также в сторону Преображенки, Покровска, Луча, Возрождения и Новосергиевки.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак в направлении Разлива, Веселого, Константинополя и Скудного.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отбили 16 атак в районах Ровнополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и Новополя.

На Ореховском направлении оккупанты 9 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малых Щербаков, Лобкового, Щербаков и в направлении Степного.

На Приднепровском направлении зафиксировано 2 атаки, которые украинские подразделения успешно остановили.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования ударных группировок противника.