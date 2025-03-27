Росіяни убили жінку в Херсоні: скинули вибухівку з дрона

Вранці 27 березня у Херсоні загинула людина, на яку росіяни скинули вибухівку з безпілотника.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Зранку у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з БпЛА літню жінку. Через скидання вибухівки з дрона вона дістала поранення, несумісні з життям".

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Передісторія: