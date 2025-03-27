Росіяни убили жінку в Херсоні: скинули вибухівку з дрона
Четвер, 27 березня 2025, 08:57
Вранці 27 березня у Херсоні загинула людина, на яку росіяни скинули вибухівку з безпілотника.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова очільника області: "Зранку у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з БпЛА літню жінку. Через скидання вибухівки з дрона вона дістала поранення, несумісні з життям".
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Передісторія:
- Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
- Раніше видання Financial Times повідомляло, що Росія таким чином тренує операторів дронів-камікадзе.