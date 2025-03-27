Россияне убили женщину в Херсоне: сбросили взрывчатку с дрона

Утром 27 марта в Херсоне погиб человек, на которого россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Утром в Днепровском районе Херсона россияне атаковали с БПЛА пожилую женщину. Из-за сброса взрывчатки с дрона она получила ранения, несовместимые с жизнью".

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