Угода про надра: у Мінфіні США очікують на можливість підписання наступного тижня

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що Україна може укласти угоду про надра найближчими днями, а Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії за потреби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Бессента, яке цитує Reuters

Пряма мова Бессента: "Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повноцінних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня".

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Деталі: Щодо санкцій проти Росії, американський міністр заявив, що "це буде визначатися наступними кроками російського керівництва, чи будуть санкції посилені або послаблені".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – впевнений Бессент.

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