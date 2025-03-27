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Угода про надра: у Мінфіні США очікують на можливість підписання наступного тижня

Уляна Кричковська, Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 09:25
Угода про надра: у Мінфіні США очікують на можливість підписання наступного тижня
Фото: Getty Images

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що Україна може укласти угоду про надра найближчими днями, а Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії за потреби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Бессента, яке цитує Reuters

Пряма мова Бессента: "Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повноцінних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня".

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Деталі: Щодо санкцій проти Росії, американський міністр заявив, що "це буде визначатися наступними кроками російського керівництва, чи будуть санкції посилені або послаблені".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – впевнений Бессент.

Нагадаємо:

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  • За підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.
  • Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.
  • 24 березня Трамп анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро", а український президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.

СШАУкраїнапереговори
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