Угода про надра: у Мінфіні США очікують на можливість підписання наступного тижня
Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що Україна може укласти угоду про надра найближчими днями, а Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії за потреби.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Бессента, яке цитує Reuters
Пряма мова Бессента: "Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повноцінних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня".
Деталі: Щодо санкцій проти Росії, американський міністр заявив, що "це буде визначатися наступними кроками російського керівництва, чи будуть санкції посилені або послаблені".
"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – впевнений Бессент.
Нагадаємо:
- За підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.
- Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.
- 24 березня Трамп анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро", а український президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.