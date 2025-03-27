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Соглашение о недрах: в Минфине США ожидают возможности подписания на следующей неделе

Уляна Кричковская, Степан ГафткоЧетверг, 27 марта 2025, 09:25
Соглашение о недрах: в Минфине США ожидают возможности подписания на следующей неделе
Фото: Getty Images

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Украина может заключить соглашение о недрах в ближайшие дни, а Дональд Трамп готов усилить санкции против России при необходимости.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Бессента, которое цитирует Reuters

Прямая речь Бессента: "Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе".

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Детали: Относительно санкций против России, американский министр заявил, что "это будет определяться следующими шагами российского руководства, будут ли санкции усилены или ослаблены".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – уверен Бессент.

Напомним:

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  • По итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после этого говорила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.
  • 24 марта Трамп анонсировал подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной "скоро", а украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.

СШАУкраинапереговоры
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