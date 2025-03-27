Соглашение о недрах: в Минфине США ожидают возможности подписания на следующей неделе

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Украина может заключить соглашение о недрах в ближайшие дни, а Дональд Трамп готов усилить санкции против России при необходимости.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Бессента, которое цитирует Reuters

Прямая речь Бессента: "Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе".

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Детали: Относительно санкций против России, американский министр заявил, что "это будет определяться следующими шагами российского руководства, будут ли санкции усилены или ослаблены".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – уверен Бессент.

Напомним:

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