Вночі росіяни атакували Україну 86-ма БПЛА – 42 збито, 26 не досягли цілей

У ніч на 27 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 86 ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами з території РФ та окупованого Криму.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької області та 86-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим".

Реклама:

Деталі: За інформацією Повітряних сил, Сили оборони відбивали напад авіацією, засобами РЕБ та мобільними вогневими групами.

Станом на 09:00 знищено 42 ударні дрони на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.