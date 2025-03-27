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Вночі росіяни атакували Україну 86-ма БПЛА – 42 збито, 26 не досягли цілей

Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 09:36
Вночі росіяни атакували Україну 86-ма БПЛА – 42 збито, 26 не досягли цілей
Фото з Telegram Повітряних сил

У ніч на 27 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 86 ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами з території РФ та окупованого Криму.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької області та 86-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим".

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Деталі: За інформацією Повітряних сил, Сили оборони відбивали напад авіацією, засобами РЕБ та мобільними вогневими групами. 

Станом на 09:00 знищено 42 ударні дрони на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

безпілотникиросійсько-українська війнаобстріл
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