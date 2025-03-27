Ночью россияне атаковали Украину 86-ю БПЛА – 42 сбиты, 26 не достигли целей

В ночь на 27 марта российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 86 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами с территории РФ и оккупированного Крыма.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской области и 86-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым".

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Детали: По информации Воздушных сил, Силы обороны отражали нападение авиацией, средствами РЭБ и мобильными огневыми группами.

По состоянию на 09:00 уничтожено 42 ударных дрона на юге, севере и в центре страны. Еще 26 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области.