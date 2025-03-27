У "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю

У застосунку "Резерв+" стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко: "Відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів. Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців".

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Деталі: Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились у реєстрі Пенсійного фонду України, та мали відповідне пенсійне посвідчення.

Щоб оформити відстрочку тепер, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних у реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

Відстрочки у застосунку "Резерв+" запустили восени 2024 року для трьох категорій – люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.