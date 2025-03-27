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В "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 марта 2025, 11:03
В Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью
иллюстрация МОУ

В приложении "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко: "Отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек".

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Детали: Ранее отсрочку онлайн могли оформить только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины, и которые имели соответствующее пенсионное удостоверение.

Чтобы оформить отсрочку теперь, нужно нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию. Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом. Если данные в реестре не найдены, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документ, идентифицирующий личность.

Отсрочки в приложении "Резерв+" запустили осенью 2024 года для трех категорий - люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, имеющие трех детей до 18 лет в совместном браке.

Минобороныдиджитализация
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