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Більшість українців проти проведення виборів до закінчення війни – КМІС

Степан ГафткоЧетвер, 27 березня 2025, 11:12
Більшість українців проти проведення виборів до закінчення війни – КМІС
Фото: Getty Images

77% громадян України виступають проти виборів у разі тимчасового перемир’я без гарантій безпеки й підтримують їх проведення лише після остаточного завершення війни або отримання гарантій.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно: "Якщо ми маємо тимчасове перемир’я без гарантій безпеки, то 77% (опитаних громадян України – ред.) висловлюються проти виборів".

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Деталі: За результатами проведеного опитування Київським міжнародним інститутом соціології, лише 8% опитаних відповіли, що вибори потрібно проводити без гарантій безпеки для України. 

 
 Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню, але України не отримує гарантій безпеки, як-от додаткова зброя чи миротворці. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори?
Фото: КМІС

11% відповіли, що вибори треба проводити прямо зараз, навіть не чекаючи перемир’я. 

Ще 4% респондентів не змогли відповісти на запитання. 

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Питання про можливість проведення виборів після потенційного перемир’я з гарантіями безпеки залишається актуальним.

Як показало опитування, навіть за умови таких гарантій абсолютна більшість – 78% респондентів – виступає проти виборів до остаточного завершення війни та підписання мирної угоди. Лише 19% підтримують проведення виборів після перемир’я або навіть негайно.

Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори?
Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори?
Фото: КМІС

Методологія:

Опитування було проведено КМІС в період з 12 по 22 березня 2025 року, було опитано 1326 респондентів у віці від 18 років, що проживають на території України, яка контролюється урядом України. Статистична похибка цієї вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не була більшою за 3,5% для результатів, близьких до 50%, 3,1% для результатів, близьких до 25%, 2,1% для результатів, близьких до 10%, і 1,6% для результатів, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

опитуваннявибори
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