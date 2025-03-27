Большинство украинцев против проведения выборов до окончания войны – КМИС

77% граждан Украины выступают против выборов в случае временного перемирия без гарантий безопасности и поддерживают их проведение только после окончательного завершения войны или получения гарантий.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "Если мы имеем временное перемирие без гарантий безопасности, то 77% (опрошенных граждан Украины – ред.) высказываются против выборов".

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Детали: По результатам проведенного опроса Киевским международным институтом социологии, только 8% опрошенных ответили, что выборы нужно проводить без гарантий безопасности для Украины.

Представьте, что действительно происходит прекращение огня, но Украина не получает гарантий безопасности, таких как дополнительное оружие или миротворцы. Стоит ли тогда Украине проводить национальные выборы? Фото: КМИС

11% ответили, что выборы надо проводить прямо сейчас, даже не дожидаясь перемирия.

Еще 4% респондентов затруднились ответить на вопрос.

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Вопрос о возможности проведения выборов после потенциального перемирия с гарантиями безопасности остается актуальным.

Как показало опрос, даже при таких гарантиях абсолютное большинство – 78% респондентов – выступает против выборов до окончательного завершения войны и подписания мирного соглашения. Только 19% поддерживают проведение выборов после перемирия или даже немедленно.

Представьте, что действительно происходит прекращение огня, и при этом Украина получает надежные гарантии безопасности: больше оружия, миротворцы из европейской страны и так далее. Стоит ли тогда Украине проводить национальные выборы? Фото: КМИС

Методология:

Опрос был проведен КМИС в период с 12 по 22 марта 2025 года, было опрошено 1326 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, контролируемой правительством Украины. Статистическая погрешность этой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,5% для результатов, близких к 50%, 3,1% для результатов, близких к 25%, 2,1% для результатов, близких к 10%, и 1,6% для результатов, близких к 5%.

В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

В выборку не включены жители территорий, которые временно не контролируются властью Украины (в то же время часть респондентов — это ВПО, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.