Большинство украинцев против проведения выборов до окончания войны – КМИС
77% граждан Украины выступают против выборов в случае временного перемирия без гарантий безопасности и поддерживают их проведение только после окончательного завершения войны или получения гарантий.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии
Дословно: "Если мы имеем временное перемирие без гарантий безопасности, то 77% (опрошенных граждан Украины – ред.) высказываются против выборов".
Детали: По результатам проведенного опроса Киевским международным институтом социологии, только 8% опрошенных ответили, что выборы нужно проводить без гарантий безопасности для Украины.
11% ответили, что выборы надо проводить прямо сейчас, даже не дожидаясь перемирия.
Еще 4% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Вопрос о возможности проведения выборов после потенциального перемирия с гарантиями безопасности остается актуальным.
Как показало опрос, даже при таких гарантиях абсолютное большинство – 78% респондентов – выступает против выборов до окончательного завершения войны и подписания мирного соглашения. Только 19% поддерживают проведение выборов после перемирия или даже немедленно.
Методология:
Опрос был проведен КМИС в период с 12 по 22 марта 2025 года, было опрошено 1326 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, контролируемой правительством Украины. Статистическая погрешность этой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,5% для результатов, близких к 50%, 3,1% для результатов, близких к 25%, 2,1% для результатов, близких к 10%, и 1,6% для результатов, близких к 5%.
В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
В выборку не включены жители территорий, которые временно не контролируются властью Украины (в то же время часть респондентов — это ВПО, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.