Понад дві третини українців довіряють Зеленському – КМІС

Станом на березень рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається досить високим – главі держави довіряють 69% українців.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-22 березня

Дослівно КМІС: "Станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряють президенту В. Зеленському, не довіряють – 28%. Баланс довіри-недовіри становить +41%".

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інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи зазначають, що порівняно з опитуванням, проведеним 14 лютого – 4 березня, зміни залишаються в межах статистичної похибки.

Баланс довіри-недовіри до президента позитивний у всіх регіонах України.

Інфографіка КМІС

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що попри те, що в українців є накопичені питання до влади та обґрунтована критика окремій дій і рішень, рівень їх довіри до Зеленського досить високий, а самого його сприймають як легітимного главу держави.

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"Треба розуміти, що висока довіра (і її ріст за останній період) насамперед обумовлені сприйняттям В. Зеленського як президента та виразника інтересів України і українців (і меншою мірою мова може йти про симпатії на особистісному рівні як до людини чи політика). Українці усвідомлюють екзистенційну загрозу з боку Росії та росіян і саме опір безжалісному ворогу є пріоритетом №1", – пояснив Грушецький.

Дослідження тривало з 12 до 22 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 326 респондентів у віці від 18 років, що проживають на території України, яка контролюється урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,6% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.