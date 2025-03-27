Более двух третей украинцев доверяют Зеленскому – КМИС

По состоянию на март уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается достаточно высоким – главе государства доверяют 69% украинцев.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 12-22 марта

Дословно КМИС: "По состоянию на вторую половину марта 2025 года 69% украинцев доверяют президенту В. Зеленскому, не доверяют – 28%. Баланс доверия-недоверия составляет +41%".

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инфографика КМИС

Детали: Социологи отмечают, что по сравнению с опросом, проведенным 14 февраля – 4 марта, изменения остаются в пределах статистической погрешности.

Баланс доверия-недоверия к президенту положительный во всех регионах Украины.

инфографика КМИС

Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что несмотря на то, что у украинцев есть накопленные вопросы к власти и обоснованная критика отдельных действий и решений, уровень их доверия к Зеленскому достаточно высок, а его самого воспринимают как легитимного главу государства.

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"Надо понимать, что высокое доверие (и его рост за последний период) прежде всего обусловлены восприятием В. Зеленского как президента и выразителя интересов Украины и украинцев (и в меньшей степени речь может идти о симпатии на личностном уровне как к человеку или политику). Украинцы осознают экзистенциальную угрозу со стороны России и россиян и именно сопротивление безжалостному врагу является приоритетом №1", – пояснил Грушецкий.

Исследование проходило с 12 по 22 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 326 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, которая контролируется правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,1% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,6% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.