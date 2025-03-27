Зеленський, Стармер та Макрон провели короткі переговори перед зустріччю "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський та лідери Британії та Франції – Кір Стармер й Емманюель Макрон – провели перші переговори перед початком зустрічі "коаліції рішучих".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: У четвер, 27 березня, Макрон, Зеленський та Стармер провели коротку зустріч в Єлисейському палаці перед початком ширших переговорів, які відбудуться пізніше.

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Як відомо, Стармер та Макрон спільно ведуть сьогоднішню зустріч "коаліції рішучих".

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.

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26 березня Макрон пояснив, що ідея західного контингенту в Україні, який просувають Париж і Лондон, не передбачає розгортання безпосередньо на лінії зіткнення.