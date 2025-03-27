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Зеленский, Стармер и Макрон провели короткие переговоры перед встречей решительных коалиции

Уляна Кричковская, Александр ШумилинЧетверг, 27 марта 2025, 12:40
Зеленский, Стармер и Макрон провели короткие переговоры перед встречей решительных коалиции
Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский и лидеры Британии и Франции – Кир Стармер и Эмманюэль Макрон – провели первые переговоры перед началом встречи "коалиции решительных".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: В четверг, 27 марта, Макрон, Зеленский и Стармер провели короткую встречу в Елисейском дворце перед началом более широких переговоров, которые состоятся позже.

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Как известно, Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "коалиции решительных".

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

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26 марта Макрон пояснил, что идея западного контингента в Украине, который продвигают Париж и Лондон, не предусматривает развертывания непосредственно на линии соприкосновения.

ФранцияВеликобританияЕвропа
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