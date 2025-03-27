Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив обстановку на Сумщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 березня 2025, 13:10
Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив обстановку на Сумщині
фото з Facebook Сирського

У зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у Сумській області в бригадах ДШВ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах.

Джерело: генерал Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Тут, в операційній зоні угруповання військ "Курськ", наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії".

Реклама:

Деталі: Головком зазначив, що в ході роботи "детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів".

За даними Сирського, за сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких українські воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис. осіб. Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисяч загарбників, полонені – понад 940 осіб.

Пряма мова: "Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду".

Курська область Сумська областьвійнаСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Держескретар США вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП
фото, оновленоУ Києві на ринку "Юність" стався вибух – двоє загиблих
Синоптики попереджають про суттєве похолодання і до 15 см снігу 
Усі новини...
Курська область
ЗСУ на Курщині знищили КСП російського батальйону разом із командиром
Генштаб: Сили оборони продовжують операцію на Курщині, там від початку доби 28 боїв
СБУ затримала російського агента, який коригував вогонь по підрозділах на Курщині
Останні новини
17:27
Ціни на нафту стрімко падають після запроваджених Трампом мит
17:21
Польща передала Україні ще 5 тисяч "Старлінків"
17:16
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
17:13
Президент ФІФА виступив за повернення Росії в міжнародний футбол
17:08
"Національний кешбек" без міністрів: Свириденко і Кабмін не скористалися власною програмою
17:05
300 євро за годину "праці": в Одесі затримали іноземця, який вербував українок для сексуальної експлуатації
17:04
Польща звинуватила в кібератаці на партію Туска Росію та Білорусь
17:02
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
16:53
Торгівельна політика Трампа вдарила по США найсильніше – Bloomberg
16:51
Більше – не означає краще. Чому художнім музеям вигідніше зробити безкоштовний вхід – дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: