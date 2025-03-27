Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив обстановку на Сумщині

У зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у Сумській області в бригадах ДШВ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах.

Джерело: генерал Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Тут, в операційній зоні угруповання військ "Курськ", наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії".

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Деталі: Головком зазначив, що в ході роботи "детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів".

За даними Сирського, за сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких українські воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис. осіб. Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисяч загарбників, полонені – понад 940 осіб.

Пряма мова: "Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду".