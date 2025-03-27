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Враг пытается вытеснить ВСУ с Курщины: Сырский проверил обстановку в Сумской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 марта 2025, 13:10
Враг пытается вытеснить ВСУ с Курщины: Сырский проверил обстановку в Сумской области
фото из Facebook Сырского

В связи с увеличением интенсивности действий противника и попыткой вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумщины главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в Сумской области в бригадах ДШВ, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях.

Источник: генерал Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Здесь, в операционной зоне группировки войск "Курск", наши воины и в дальнейшем проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины. С той же целью украинские войска осуществляют результативные контратакующие и штурмовые действия".

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Детали: Главком отметил, что в ходе работы "подробно изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов".

По данным Сырского, за семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери, которые украинские воины нанесли противнику, составляют более 55 тыс. человек. Из них безвозвратные - более 22,2 тысячи, санитарные - более 31,8 тысяч захватчиков, пленные - более 940 человек.

Прямая речь: "Мое почтение воинам на Курском направлении за результативность и стойкость. Благодаря вам держим "санитарную зону" на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди".

Курская область Сумская областьвойнаСырский
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