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У Парижі стартувала зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 27 березня 2025, 13:15
У Парижі стартувала зустріч коаліції рішучих щодо підтримки України
фото: ОП

У Парижі розпочалася зустріч "коаліції рішучих" за участі представників 31 держави, на якій обговорюють подальшу військову допомогу Україні, посилення її оборонно-промислового комплексу та механізми припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Як зазначається, у заході беруть представники 31 країни, серед них – президент Володимир Зеленський та лідери Франції та Британії – Емманюель Макрон й Кір Стармер, які перед початком заходу провели короткі переговори.

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Як відомо, Стармер та Макрон спільно ведуть сьогоднішню зустріч "коаліції рішучих".

Учасники обговорять продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно-промислового комплексу.

Окрема під час зустрічі буде приділена питанням, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню.

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Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США.

Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.

26 березня Макрон пояснив, що ідея західного контингенту в Україні, який просувають Париж і Лондон, не передбачає розгортання безпосередньо на лінії зіткнення.

ЗеленськийУкраїнаФранціяросійсько-українська війна
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