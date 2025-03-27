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В Париже стартовала встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 27 марта 2025, 13:15
В Париже стартовала встреча коалиции решительных по поддержке Украины
фото: ОП

В Париже началась встреча "коалиции решительных" с участием представителей 31 государства, на которой обсуждают дальнейшую военную помощь Украине, усиление ее оборонно-промышленного комплекса и механизмы прекращения огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Как отмечается, в мероприятии принимают представители 31 страны, среди них – президент Владимир Зеленский и лидеры Франции и Великобритании – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые перед началом мероприятия провели короткие переговоры.

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Как известно, Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "коалиции решительных".

Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание во время встречи будет уделено вопросам, связанным с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня.

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Лидеры также обсудят перспективу развертывания в Украине гарантийных сил как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

26 марта Макрон пояснил, что идея западного контингента в Украине, который продвигают Париж и Лондон, не предусматриваетразвертывания непосредственно на линии соприкосновения.

ЗеленскийУкраинаФранцияроссийско-украинская война
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