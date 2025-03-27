Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Росіяни обстріляли Херсон: двоє загиблих, ще 5 людей постраждали

Анастасія ПроцЧетвер, 27 березня 2025, 15:10
Росіяни обстріляли Херсон: двоє загиблих, ще 5 людей постраждали
Скрін з відео

27 березня російські військові обстріляли з артилерії центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Серед постраждалих – бригада "швидкої", яка евакуйовувала пораненого під час повторної атаки окупантів. Також у місті частково зникло електропостачання: тимчасово зупинено рух тролейбусів.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: За даними слідства росіяни обстріляли місто близько 12:40 здійснили.

Реклама:

Внаслідок атаки загинула жінка, а 56-річний чоловік дістав поранень та був доправлений медиками до лікарні. 

Також окупанти пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). 

РЕКЛАМА:

Доповнено: Згодом у МВА уточнили, що вибухову травму, несумісну з життям, отримала 55-річна жінка. Також, за словами Мрочка, внаслідок масованого обстрілу в Херсоні частково зникло електропостачання. У місті тимчасово зупинено рух тролейбусів. Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці.

Оновлено: О 14:54 Прокудін повідомив про ще одного загиблого через масований російський обстріл Херсона. 

"Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці. Мої співчуття рідним вбитого", – написав очільник ОВА.

Пізніше він додав, що під російський обстріл також потрапила бригада "швидкої", яка допомагала пораненому.

Пряма мова Прокудіна: "Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії". 

 
фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Зазначається, що усі потерпілі наразі перебувають у лікарні.

Оновлено: О 16:14 Мрочко повідомив, що кількість поранених зросла до 5. Медична допомога знадобилась 42-річному чоловіку. Попередньо в нього мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.

Херсонобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
Херсон
Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні
Росіяни убили жінку в Херсоні: скинули вибухівку з дрона
У Херсоні та області через російські атаки поранено 4 цивільних
Останні новини
23:34
Новини економіки 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: