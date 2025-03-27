Росіяни обстріляли Херсон: двоє загиблих, ще 5 людей постраждали

27 березня російські військові обстріляли з артилерії центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Серед постраждалих – бригада "швидкої", яка евакуйовувала пораненого під час повторної атаки окупантів. Також у місті частково зникло електропостачання: тимчасово зупинено рух тролейбусів.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: За даними слідства росіяни обстріляли місто близько 12:40 здійснили.

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Внаслідок атаки загинула жінка, а 56-річний чоловік дістав поранень та був доправлений медиками до лікарні.

Також окупанти пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Доповнено: Згодом у МВА уточнили, що вибухову травму, несумісну з життям, отримала 55-річна жінка. Також, за словами Мрочка, внаслідок масованого обстрілу в Херсоні частково зникло електропостачання. У місті тимчасово зупинено рух тролейбусів. Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці.

Оновлено: О 14:54 Прокудін повідомив про ще одного загиблого через масований російський обстріл Херсона.

"Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці. Мої співчуття рідним вбитого", – написав очільник ОВА.

Пізніше він додав, що під російський обстріл також потрапила бригада "швидкої", яка допомагала пораненому.

Пряма мова Прокудіна: "Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії".

фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: Зазначається, що усі потерпілі наразі перебувають у лікарні.

Оновлено: О 16:14 Мрочко повідомив, що кількість поранених зросла до 5. Медична допомога знадобилась 42-річному чоловіку. Попередньо в нього мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.