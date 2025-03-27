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Россияне обстреляли Херсон: двое погибших, еще 5 человек пострадали

Анастасия ПроцЧетверг, 27 марта 2025, 15:10
Россияне обстреляли Херсон: двое погибших, еще 5 человек пострадали
Скрин с видео

27 марта российские военные обстреляли из артиллерии центр Херсона, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших – бригада "скорой", которая эвакуировала раненого во время повторной атаки оккупантов. Также в городе частично исчезло электроснабжение: временно остановлено движение троллейбусов.

Источник: Херсонская областная прокуратура, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Детали: По данным следствия россияне обстреляли город около 12:40 совершили.

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В результате атаки погибла женщина, а 56-летний мужчина получил ранения и был доставлен медиками в больницу.

Также оккупанты повредили объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт. Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Дополнено: Впоследствии в МВА уточнили, что взрывную травму, несовместимую с жизнью, получила 55-летняя женщина. Также, по словам Мрочко, в результате массированного обстрела в Херсоне частично исчезло электроснабжение. В городе временно остановлено движение троллейбусов. Места и объемы повреждений сейчас выясняют специалисты.

Обновлено: В 14:54 Прокудин сообщил о еще одном погибшем из-за массированного российского обстрела Херсона.

"Смертельные ранения получил мужчина, который находился на остановке. Мои соболезнования родным убитого", – написал глава ОВА.

Позже он добавил, что под российский обстрел также попала бригада "скорой", которая помогала раненому.

Прямая речь Прокудина: "Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их. Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии".

 
ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХЕРСОНСКОЙ ОВА АЛЕКСАНДР ПРОКУДИН

Детали: Отмечается, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Обновлено: В 16:14 Мрочко сообщил, что количество раненых возросло до 5. Медицинская помощь понадобилась 42-летнему мужчине. Предварительно у него минно-взрывная травма. Сейчас продолжается дообследование.

Херсонобстрелжертвы
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