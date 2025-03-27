Зеленський і Стармер після саміту в Парижі заявили, що зняття санкцій з РФ не на часі

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський заявили журналістам після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, що серед лідерів немає згоди на зняття санкцій з Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, він був радий бачити зобов'язання "не скасовувати жодних санкцій, доки Росія не припинить війну". Він додав, що хоче "більшого тиску" на Росію. "Більше пакетів санкцій є важливими", – сказав Зеленський.

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Стармер, у свою чергу, також заявив, що було "абсолютно зрозуміло, що зараз не час для зняття санкцій". "Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн", – сказав він.

За його словами, на зустрічі також обговорювалися "військові та оперативні" плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, "чи то на землі, чи то в повітрі, чи то на морі".

"Сильним результатом зустрічі стало те, що так багато країн підтримують Україну, як вони підтримують її вже більше трьох років, у цей вирішальний момент стільки, скільки це буде потрібно", – сказав він.

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