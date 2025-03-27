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Зеленський і Стармер після саміту в Парижі заявили, що зняття санкцій з РФ не на часі

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 березня 2025, 15:33
Зеленський і Стармер після саміту в Парижі заявили, що зняття санкцій з РФ не на часі
Кір Стармер, Володимир Зеленьский, фото: скриншот з відео

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський заявили журналістам після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, що серед лідерів немає згоди на зняття санкцій з Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, він був радий бачити зобов'язання "не скасовувати жодних санкцій, доки Росія не припинить війну". Він додав, що хоче "більшого тиску" на Росію. "Більше пакетів санкцій є важливими", – сказав Зеленський.

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Стармер, у свою чергу, також заявив, що було "абсолютно зрозуміло, що зараз не час для зняття санкцій". "Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн", – сказав він.

За його словами, на зустрічі також обговорювалися "військові та оперативні" плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, "чи то на землі, чи то в повітрі, чи то на морі".

"Сильним результатом зустрічі стало те, що так багато країн підтримують Україну, як вони підтримують її вже більше трьох років, у цей вирішальний момент стільки, скільки це буде потрібно", – сказав він.

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Передісторія:

  • За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
  • Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.
  • В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.

Велика БританіяЗеленськийсанкціїРосія
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