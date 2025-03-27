Зеленский и Стармер после саммита в Париже заявили, что снятие санкций с РФ не ко времени

Премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заявили журналистам после встречи "коалиции решительных" в Париже, что среди лидеров нет согласия на снятие санкций с России.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, он был рад видеть обязательство "не отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну". Он добавил, что хочет "большего давления" на Россию. "Больше пакетов санкций являются важными", - сказал Зеленский.

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Стармер, в свою очередь, также заявил, что было "абсолютно понятно, что сейчас не время для снятия санкций". "Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров из-за дальнейшего давления со стороны этой группы стран", – сказал он.

По его словам, на встрече также обсуждались "военные и оперативные" планы по поддержке любого прекращения огня и мира в Украине, "будь то на земле, будь то в воздухе, будь то на море".

"Сильным результатом встречи стало то, что так много стран поддерживают Украину, как они поддерживают ее уже более трех лет, в этот решающий момент столько, сколько это потребуется", – сказал он.

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