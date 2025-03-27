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Зеленский и Стармер после саммита в Париже заявили, что снятие санкций с РФ не ко времени

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 15:33
Зеленский и Стармер после саммита в Париже заявили, что снятие санкций с РФ не ко времени
Кир Стармер, Владимир Зеленский, фото: скриншот с видео

Премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заявили журналистам после встречи "коалиции решительных" в Париже, что среди лидеров нет согласия на снятие санкций с России.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, он был рад видеть обязательство "не отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну". Он добавил, что хочет "большего давления" на Россию. "Больше пакетов санкций являются важными", - сказал Зеленский.

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Стармер, в свою очередь, также заявил, что было "абсолютно понятно, что сейчас не время для снятия санкций". "Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров из-за дальнейшего давления со стороны этой группы стран", – сказал он.

По его словам, на встрече также обсуждались "военные и оперативные" планы по поддержке любого прекращения огня и мира в Украине, "будь то на земле, будь то в воздухе, будь то на море".

"Сильным результатом встречи стало то, что так много стран поддерживают Украину, как они поддерживают ее уже более трех лет, в этот решающий момент столько, сколько это потребуется", – сказал он.

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Предыстория:

  • По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечении безопасности судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".
  • Однако после этого Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.
  • В Еврокомиссии заявили, что прекращение российской агрессии против Украины и вывод оккупационных войск является одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций ЕС против РФ.

ВеликобританияЗеленскийсанкцииРосcия
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