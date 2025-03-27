Зеленский в Париже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на три области

Зеленский и премьер Великобритании Стармер в Париже. Фото: ОП

Данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского заявил во время встречи европейских лидеров в Париже о поддержке Украины

Прямая речь: "По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель".

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Детали: Зеленский также рассказал, что Россия стремится продолжать войну и поэтому страны-партнеры должны продолжать санкции против РФ и разработать совместный план развертывания гарантийных сил.

Он отметил, что Украина нуждается в инвестициях в совместное производство систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и дронов.

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