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Зеленский в Париже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на три области

Александр ШумилинЧетверг, 27 марта 2025, 16:06
Зеленский в Париже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на три области
Зеленский и премьер Великобритании Стармер в Париже. Фото: ОП

Данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского заявил во время встречи европейских лидеров в Париже о поддержке Украины

Прямая речь: "По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель".

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Детали: Зеленский также рассказал, что Россия стремится продолжать войну и поэтому страны-партнеры должны продолжать санкции против РФ и разработать совместный план развертывания гарантийных сил.

Он отметил, что Украина нуждается в инвестициях в совместное производство систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и дронов.

Предыстория:

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.
  • Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
  • По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

ЗеленскийРосcия
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