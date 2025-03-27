Зеленский в Париже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на три области
Данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Источник: заявление президента Владимира Зеленского заявил во время встречи европейских лидеров в Париже о поддержке Украины
Прямая речь: "По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель".
Детали: Зеленский также рассказал, что Россия стремится продолжать войну и поэтому страны-партнеры должны продолжать санкции против РФ и разработать совместный план развертывания гарантийных сил.
Он отметил, что Украина нуждается в инвестициях в совместное производство систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и дронов.
Предыстория:
- Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.
- Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
- По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.