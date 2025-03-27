Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від США реакції на російські удари по Херсону, в тому числі по енергетиці.

Джерело: Зеленський на пресконференції 27 березня

Деталі: Як зазначив Зеленський, "США вважають, що тиша в морі, тиша в енергетиці працює". Втім він заявив, що 27 березня була пошкоджена енергетика в місті Херсон російською артилерією.

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Пряма мова: "І тому на мою думку, якщо сьогодні були порушені домовленості, були удари по Херсону, по залізничному вокзалу, була пошкоджена електрика, бо були удари і по енергетиці, Херсон – це цивільне місто, тому має бути реакція США в діях".

Деталі: Він зазначив, що доручив міністру оборони підготувати докази порушення російською стороною перемир’я, які надалі представлять США. Після цього Україна очікує реакцію на порушення від США.

Що передувало:

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Російська війська 27 березня завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі, повідомляли про пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.