Зеленський: Україна очікує реакції від США через російські удари по енергетиці в Херсоні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від США реакції на російські удари по Херсону, в тому числі по енергетиці.
Джерело: Зеленський на пресконференції 27 березня
Деталі: Як зазначив Зеленський, "США вважають, що тиша в морі, тиша в енергетиці працює". Втім він заявив, що 27 березня була пошкоджена енергетика в місті Херсон російською артилерією.
Пряма мова: "І тому на мою думку, якщо сьогодні були порушені домовленості, були удари по Херсону, по залізничному вокзалу, була пошкоджена електрика, бо були удари і по енергетиці, Херсон – це цивільне місто, тому має бути реакція США в діях".
Деталі: Він зазначив, що доручив міністру оборони підготувати докази порушення російською стороною перемир’я, які надалі представлять США. Після цього Україна очікує реакцію на порушення від США.
Що передувало:
Російська війська 27 березня завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі, повідомляли про пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.