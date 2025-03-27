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Зеленский: Украина ожидает реакции от США из-за российских ударов по энергетике в Херсоне

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 18:28
Зеленский: Украина ожидает реакции от США из-за российских ударов по энергетике в Херсоне
Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от США реакции на российские удары по Херсону, в том числе по энергетике.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 27 марта

Детали: Как отметил Зеленский, "США считают, что тишина в море, тишина в энергетике работает". Впрочем он заявил, что 27 марта была повреждена энергетика в городе Херсон российской артиллерией.

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Прямая речь: "И поэтому по моему мнению, если сегодня были нарушены договоренности, были удары по Херсону, по железнодорожному вокзалу, было повреждено электричество, потому что были удары и по энергетике, Херсон – это гражданский город, поэтому должна быть реакция США в действиях".

Детали: Он отметил, что поручил министру обороны подготовить доказательства нарушения российской стороной перемирия, которые в дальнейшем представят США. После этого Украина ожидает реакцию на нарушение от США.

Что предшествовало:

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Российские войска 27 марта нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре, сообщали о повреждении кабелей электропитания и водоснабжения.

Зеленскийроссийско-украинская войнаобстрел
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