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Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 19:06
Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, постраждав чоловік
Фото - Сергій Лисак

Російські війська три десятки разів вдарила по Нікопольщині та Синельниківщині в Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Під час одного з обстрілів у Нікополі постраждав 37-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма. Оговтуватися буде вдома.

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Під ворожий приціл у цьому районі потрапили також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади".

Деталі: У громадах пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та 5 приватних будинків. Зачепило й гараж, авто, парник, газогін і лінію електропередач. Є руйнування на одному зі стадіонів.

Дніпропетровська областьобстрілвійна
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