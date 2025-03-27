Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, постраждав чоловік
Четвер, 27 березня 2025, 19:06
Російські війська три десятки разів вдарила по Нікопольщині та Синельниківщині в Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Під час одного з обстрілів у Нікополі постраждав 37-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма. Оговтуватися буде вдома.
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Під ворожий приціл у цьому районі потрапили також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади".
Деталі: У громадах пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та 5 приватних будинків. Зачепило й гараж, авто, парник, газогін і лінію електропередач. Є руйнування на одному зі стадіонів.