Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, постраждав чоловік

Російські війська три десятки разів вдарила по Нікопольщині та Синельниківщині в Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Під час одного з обстрілів у Нікополі постраждав 37-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма. Оговтуватися буде вдома.

Реклама:

Під ворожий приціл у цьому районі потрапили також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади".

Деталі: У громадах пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та 5 приватних будинків. Зачепило й гараж, авто, парник, газогін і лінію електропередач. Є руйнування на одному зі стадіонів.