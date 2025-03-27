Российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине, пострадал мужчина

Российские войска три десятка раз ударили по Никопольщине и Синельниковщине в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Во время одного из обстрелов в Никополе пострадал 37-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Оправляться будет дома.

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Под вражеский прицел в этом районе попали также Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады".

Детали: В громадах повреждены инфраструктура, админздание и 5 частных домов. Задело и гараж, авто, парник, газопровод и линию электропередач. Есть разрушения на одном из стадионов.