Болгарія запропонувала розмістити у себе центр контролю за перемирʼям у Чорному морі

Болгарія на саміті так званої "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня запропонувала створити в себе багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря, повідомила пресслужба болгарського уряду.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що глава уряду Болгарії Росен Железяков заявив, що координаційний центр забезпечуватиме постійний нагляд і раннє попередження про потенційні загрози та ворожу діяльність у західній частині Чорного моря.

Реклама:

Пряма мова: "Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства і здійснювати моніторинг – з повітря і з води – як критичної інфраструктури, так і всіх потенційних ворожих дій на території Чорного моря".

Деталі: Як приклад подібної успішної співпраці він навів спільну роботу Болгарії, Румунії та Туреччини з розмінування в Чорному морі, які почали цю роботу влітку 2024 року.

Що було раніше:

РЕКЛАМА:

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.

Читайте також: Два перемир’я на користь Росії. Пояснюємо деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді