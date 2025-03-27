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Болгарія запропонувала розмістити у себе центр контролю за перемирʼям у Чорному морі

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 березня 2025, 19:24
Болгарія запропонувала розмістити у себе центр контролю за перемирʼям у Чорному морі
Фото: Getty Images

Болгарія на саміті так званої "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня запропонувала створити в себе багатонаціональний центр для забезпечення безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря, повідомила пресслужба болгарського уряду.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що глава уряду Болгарії Росен Железяков заявив, що координаційний центр забезпечуватиме постійний нагляд і раннє попередження про потенційні загрози та ворожу діяльність у західній частині Чорного моря.

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Пряма мова: "Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства і здійснювати моніторинг – з повітря і з води – як критичної інфраструктури, так і всіх потенційних ворожих дій на території Чорного моря".

Деталі: Як приклад подібної успішної співпраці він навів спільну роботу Болгарії, Румунії та Туреччини з розмінування в Чорному морі, які почали цю роботу влітку 2024 року.

Що було раніше

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  • За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
  • Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.

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БолгаріяЧорне мореросійсько-українська війна
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