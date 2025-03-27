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Болгария предложила разместить у себя центр контроля за перемирием в Черном море

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 19:24
Болгария предложила разместить у себя центр контроля за перемирием в Черном море
Фото: Getty Images

Болгария на саммите так называемой "коалиции решительных" в Париже 27 марта предложила создать у себя многонациональный центр для обеспечения безопасности судоходства в западной части Черного моря, сообщила пресс-служба болгарского правительства.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что глава правительства Болгарии Росен Железяков заявил, что координационный центр будет обеспечивать постоянный надзор и раннее предупреждение о потенциальных угрозах и враждебной деятельности в западной части Черного моря.

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Прямая речь: "Цель состоит в том, чтобы установить руководящие принципы для судоходства и осуществлять мониторинг - с воздуха и с воды - как критической инфраструктуры, так и всех потенциальных враждебных действий на территории Черного моря".

Детали: В качестве примера подобного успешного сотрудничества он привел совместную работу Болгарии, Румынии и Турции по разминированию в Черном море, которые начали эту работу летом 2024 года.

Что предшествовало:

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  • По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечении безопасности судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".
  • Однако после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. В США сказали, что изучат эти требования, тогда как в Европе ослабление санкций отвергли.

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БолгарияЧерное морероссийско-украинская война
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