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Підтримка громадянського суспільства: ЄС, Швеція та Німеччина виділять Україні 44 млн євро

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 березня 2025, 19:40
Підтримка громадянського суспільства: ЄС, Швеція та Німеччина виділять Україні 44 млн євро
фото: Getty Images

Представництво ЄС в Україні повідомило у четвер, що ЄС спільно з його державами-членами Швецією та Німеччиною виділять 44 млн євро на підтримку організацій громадянського суспільства в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням представництво ЄС в Україні

Деталі: Повідомляється, що ЄС оголошує конкурс грантів, що розпочнеться в травні 2025 року, у розмірі 14 мільйонів євро, наданих на підтримку організацій громадянського суспільства. З них 5 мільйонів євро буде спрямовано на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів.

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Крім того, Швеція та Німеччина виділяють додаткову підтримку у розмірі 17 мільйонів євро.

ЄС також прискорює надання пакету підтримки у розмірі 13 мільйонів євро, який передбачає фінансування прямих грантів на проєкти громадянського суспільства, зокрема у сфері гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, доступу до інформації, зміцнення демократичних процесів, а також соціальної згуртованості та сталого розвитку.

Цей пакет допомоги має мету посилити довгострокову стратегію ЄС, спрямовану на зміцнення громадянського суспільства в Україні, підвищення стійкості до російської агресії та забезпечення того, щоб гуманітарні й інтеграційні зусилля досягали тих, хто найбільше цього потребує.

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Нещодавно також стало відомо, що Європейський Союз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на суму 10 млн євро.

Про це стало відомо після того, як держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID), яке підтримувало проєкти і в Україні.

ЄСдопомога Україні
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