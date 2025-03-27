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Поддержка гражданского общества: ЕС, Швеция и Германия выделят Украине 44 млн евро

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 марта 2025, 19:40
Поддержка гражданского общества: ЕС, Швеция и Германия выделят Украине 44 млн евро
фото: Getty Images

Представительство ЕС в Украине сообщило в четверг, что ЕС совместно с его государствами-членами Швецией и Германией выделят 44 млн евро на поддержку организаций гражданского общества в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой представительство ЕС в Украине

Детали: Сообщается, что ЕС объявляет конкурс грантов, который начнется в мае 2025 года, в размере 14 миллионов евро, предоставленных на поддержку организаций гражданского общества. Из них 5 миллионов евро будет направлено на развитие гендерного лидерства и стратегий разрешения конфликтов.

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Кроме того, Швеция и Германия выделяют дополнительную поддержку в размере 17 миллионов евро.

ЕС также ускоряет предоставление пакета поддержки в размере 13 миллионов евро, который предусматривает финансирование прямых грантов на проекты гражданского общества, в частности в сфере гендерного равенства, ответственности за военные преступления, доступа к информации, укрепления демократических процессов, а также социальной сплоченности и устойчивого развития.

Этот пакет помощи имеет целью усилить долгосрочную стратегию ЕС, направленную на укрепление гражданского общества в Украине, повышение устойчивости к российской агрессии и обеспечение того, чтобы гуманитарные и интеграционные усилия достигали тех, кто больше всего в этом нуждается.

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Недавно также стало известно, что Европейский Союз готовит пакет поддержки для независимых медиа в Украине на сумму 10 млн евро.

Об этом стало известно после того, как госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), которое поддерживало проекты и в Украине.

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