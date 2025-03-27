У Росії відреагували на євроінтеграційний закон у Вірменії: "На двох стільцях не всидять"
Віцепремʼєр-міністр Росії Олексій Оверчук заявив, що Вірменія має обрати між Європейським Союзом та очолюваним РФ Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) через запроваджений закон про початок процесу вступу в ЄС.
Джерело: слова росіянина цитує газета "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Оверчук коментував нещодавно ухвалений у Вірменії закон про початок процесу вступу країни в ЄС, заявивши, що він "за все хороше, проти всього поганого, абсолютно загальні слова".
"Але це внутрішня справа Вірменії. Звичайно ж, країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір. Тому що всидіти на двох стільцях не вдасться, це абсолютно очевидно", – підсумував він.
Нагадаємо, євроінтеграційний закон вірменський парламент ухвалив 26 березня.
В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.
У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.
Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.