У Росії відреагували на євроінтеграційний закон у Вірменії: "На двох стільцях не всидять"

Віцепремʼєр-міністр Росії Олексій Оверчук заявив, що Вірменія має обрати між Європейським Союзом та очолюваним РФ Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) через запроваджений закон про початок процесу вступу в ЄС.

Джерело: слова росіянина цитує газета "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Оверчук коментував нещодавно ухвалений у Вірменії закон про початок процесу вступу країни в ЄС, заявивши, що він "за все хороше, проти всього поганого, абсолютно загальні слова".

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"Але це внутрішня справа Вірменії. Звичайно ж, країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір. Тому що всидіти на двох стільцях не вдасться, це абсолютно очевидно", – підсумував він.

Нагадаємо, євроінтеграційний закон вірменський парламент ухвалив 26 березня.

В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

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У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.