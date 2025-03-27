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В России отреагировали на евроинтеграционный закон в Армении: "На двух стульях не усидят"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 20:52
В России отреагировали на евроинтеграционный закон в Армении: На двух стульях не усидят
Флаги Армении и России. Фото - Getty Images

Вице-премьер-министр России Алексей Оверчук заявил, что Армения должна выбрать между Европейским Союзом и возглавляемым РФ Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) из-за введенного закона о начале процесса вступления в ЕС.

Источник: слова россиянина цитирует газета "Коммерсант", сообщает "Европейская правда"

Детали: Оверчук комментировал недавно принятый в Армении закон о начале процесса вступления страны в ЕС, заявив, что он "за все хорошее, против всего плохого, абсолютно общие слова".

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"Но это внутреннее дело Армении. Конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно", – подытожил он.

Напомним, евроинтеграционный закон армянский парламент принял 26 марта.

В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

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В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее отмечал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.

РосcияАрмения
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