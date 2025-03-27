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Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 березня 2025, 22:08
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
Фото - Іван Федоров

Російська армія увечері 27 березня атакувала Запоріжжя та Запорізький район, унаслідок цього виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Також відомо про постраждалого.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "19-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі йому надана вся необхідна допомога. Стан постраждалого медики оцінюють як стабільний".

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Деталі: Також Федоров повідомляє про пожежу на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків.

Вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок у Кушугумі та дачний будинок у Запоріжжі. Сталися загорання.

Оновлено: Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Запоріжжяобстрілвійна
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