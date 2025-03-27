Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець

Російська армія увечері 27 березня атакувала Запоріжжя та Запорізький район, унаслідок цього виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Також відомо про постраждалого.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "19-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі йому надана вся необхідна допомога. Стан постраждалого медики оцінюють як стабільний".

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Деталі: Також Федоров повідомляє про пожежу на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків.

Вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок у Кушугумі та дачний будинок у Запоріжжі. Сталися загорання.

Оновлено: Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.