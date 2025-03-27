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Из-за российской атаки на Запорожье возникли пожары, пострадал парень

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 марта 2025, 22:08
Из-за российской атаки на Запорожье возникли пожары, пострадал парень
Фото - Иван Федоров

Российская армия вечером 27 марта атаковала Запорожье и Запорожский район, в результате этого возник пожар на объекте инфраструктуры. Также известно о пострадавшем.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "19-летний парень получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Сейчас ему оказана вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное".

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Детали: Также Федоров сообщает о пожаре на территории объекта инфраструктуры и возгорании дачных домов.

Взрывной волной и обломками разрушен дом в Кушугуме и дачный дом в Запорожье. Произошли возгорания.

Обновлено: Федоров сообщил, что взрывной волной и обломками выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Запорожьеобстрелвойна
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