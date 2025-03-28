Армія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою

Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання. Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.

Джерело: голова ОВА Володимир Когут, "Суспільне"

Деталі: За даними голови ОВА, Полтавську громаду атакували російські безпілотники.

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Після вибухів у деяких мікрорайонах Полтави відсутнє електропостачання, – повідомило "Суспільне".

Є влучання у промзону у межах містах.

Оновлено: Згодом Когут повідомив про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади: "Інформації про постраждалих наразі не надходило. ДСНС працює над усуненням наслідків атаки".