Армія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою
П'ятниця, 28 березня 2025, 01:30
Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання. Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.
Джерело: голова ОВА Володимир Когут, "Суспільне"
Деталі: За даними голови ОВА, Полтавську громаду атакували російські безпілотники.
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Після вибухів у деяких мікрорайонах Полтави відсутнє електропостачання, – повідомило "Суспільне".
Є влучання у промзону у межах містах.
Оновлено: Згодом Когут повідомив про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади: "Інформації про постраждалих наразі не надходило. ДСНС працює над усуненням наслідків атаки".