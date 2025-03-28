Армия РФ атаковала Полтаву беспилотниками: есть перебои с электричеством

Вечером 27 марта российская армия атаковала Полтаву беспилотниками, в результате чего в некоторых микрорайонах города отсутствует электроснабжение. Известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.

Источник: председатель ОВА Владимир Когут, "Суспільне"

Детали: По данным председателя ОВА, Полтавскую общину атаковали российские беспилотники.

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После взрывов в некоторых микрорайонах Полтавы отсутствует электроснабжение, – сообщило "Суспільне".

Обновлено: Позже Когут сообщил о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины: "Информации о пострадавших пока не поступало. ГСЧС работает над устранением последствий атаки".