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Армия РФ атаковала Полтаву беспилотниками: есть перебои с электричеством

Татьяна Олейник, Алена МазуренкоПятница, 28 марта 2025, 01:30
Армия РФ атаковала Полтаву беспилотниками: есть перебои с электричеством
Фото иллюстративное - Getty Images

Вечером 27 марта российская армия атаковала Полтаву беспилотниками, в результате чего в некоторых микрорайонах города отсутствует электроснабжение. Известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.

Источник: председатель ОВА Владимир Когут, "Суспільне"

Детали: По данным председателя ОВА, Полтавскую общину атаковали российские беспилотники.

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После взрывов в некоторых микрорайонах Полтавы отсутствует электроснабжение, – сообщило "Суспільне".

Обновлено: Позже Когут сообщил о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины: "Информации о пострадавших пока не поступало. ГСЧС работает над устранением последствий атаки".

Полтавабеспилотникивойнабоевые действия
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